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    ‘Vira Bismillah' Havai fişeklerle açıldılar...

    Yeni av sezonunun açılmasıyla, yüzlerce balıkçı "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

    AA - İHA- DHA
    01.09.2019 - 01:21 | Son Güncelleme:
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    ‘Vira Bismillah Havai fişeklerle açıldılar...Next

    Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni av sezonunun Gemlik Karacaali Mahallesi'ndeki törenle açıldığı bildirildi. Balıkçıların limandan ayrılması havadan da görüntülenirken vatandaşlar balıkçıları limanlardan el sallayarak uğurladı.

    Etiketler: balık sezonu , balıkçılar , Karadeniz , son dakika haberler
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