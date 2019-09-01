‘Vira Bismillah' Havai fişeklerle açıldılar...

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni av sezonunun Gemlik Karacaali Mahallesi'ndeki törenle açıldığı bildirildi. Balıkçıların limandan ayrılması havadan da görüntülenirken vatandaşlar balıkçıları limanlardan el sallayarak uğurladı.
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