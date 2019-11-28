Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AFP/Reuters
28 Kasım 2019 - 00:59,
Vietnamlı kurbanların cenazesinde gözyaşları sel oldu
Geçtiğimiz ay İngiltere'de TIRın konteynerinde 39 ceset bulunmuş, cesetlerden 16'sı Vietnam'a gönderilmişti.
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Cesetler daha sonra ambulanslarla Nghe An, Ha Tinh ve Quang Binh kentlerine götürülmüştü...
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Ambulansla gelen kurbanların cenazeleri aile üyeleri ve köylüler tarafından dolup taştı.
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Kurbanlardan Nguyen Van Hung'un cenazesinde gözyaşları sel oldu.
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John Hoang Van Tiep'ın acılı annesi Anna Hoang Thi Ai ayakta durmakta zorlandı.
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Kurbanların yakınları tabuta sarılıp feryat etti.
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Geçtiğimiz 23 Ekim sabahı İngiliz polisi aldığı ihbar üzerine gittiği sanayi sitesinde bir tırın konteynerinde 39 ceset bulmuştu.
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Yetkililer, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye yola çıktığını bildirmişti.
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Olayın meydana geldiği gün yapılan ilk açıklamalarda, 8'i kadın 39 kişinin Çinli olduğu duyurulsa da ailelerin beyanları çerçevesinde kurbanların büyük çoğunluğunun Vietnamlı olabileceği belirtilmişti.
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Tırın sürücüsü Maurice Robinson, 39 kişiyi öldürme ve göçmen kaçakçılığı suçlamalarıyla 28 Ekim'de tutuklanmıştı.
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Konuyla ilgili İrlanda'nın başkenti Dublin'de gözaltına alınan 22 yaşındaki Eamonn Harrison'a da çıkarıldığı mahkemede, 39 kişiyi öldürme, göçmen kaçakçılığı, göç yasalarını ihlal ve para aklama dahil toplam 41 suç yönetilmiş ve Harrison tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Yetkliler, kalan cesetlerin daha sonra Vietnam'a getirileceğini belirtti.