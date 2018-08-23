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    Ve başladı... Topkapı Sarayı'nda tarihin en büyük restorasyonu....

    Yüzyıllarca Osmanlı Hanedanı'na ev sahipliği yapmış Topkapı Sarayı tarihinin en büyük restorasyonuyla yenileniyor. 80 bin metrekare olan müze alanı çalışmalar sonunda 400 bin metrekareye ulaşacak. Restorasyonu tamamlanan yapılar ve yenilenen sergi salonları ziyaretçilerle buluşmaya başladı.

    Merve DUNDAR -Gökçe KARAKÖSE- Özgür KUMANOVALI - Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL (DHA)
    23.08.2018 - 10:28 | Son Güncelleme:
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    Ve başladı... Topkapı Sarayında tarihin en büyük restorasyonu....Next

    Yüzyıllarca Osmanlı Hanedanı'na ev sahipliği yapmış Topkapı Sarayı tarihinin en büyük restorasyonuyla yenileniyor. 80 bin metrekare olan müze alanı çalışmalar sonunda 400 bin metrekareye ulaşacak. Restorasyonu tamamlanan yapılar ve yenilenen sergi salonları ziyaretçilerle buluşmaya başladı.

    Etiketler: Topkapı , restorasyon , Ayşe Erdoğdu , son dakika

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