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Vay be! Fotoğraf neredeyse 50 yıllık!

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden besteci, söz yazarı, yorumcu ve müzik yapımcısı Ali Kocatepe, sosyal medya adresinden paylaştığı fotoğraflarla nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. İşte Kocatepe'nin, takipçilerini geçmişin rengarenk sayfaları arasında bir gezintiye çıkaran o paylaşımlarından örnekler.

Hürriyet Haber
19.07.2018 - 14:50 | Son Güncelleme:
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Vay be Fotoğraf neredeyse 50 yıllıkNext

Vay be! Fotoğraf neredeyse 50 yıllık. Selda Alkor’un sinemada zirve yılları. Ben yeni yeni yapımcılığa ve bestelere başlamışım. Antuan Şoriz ve Bülend Özveren Disko plak şirketindeler. Selda’ya ilk şarkıyı yazıyorum.

Etiketler: bir zamanlar magazin dünyası , magazin dünyası

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