Gündem DHA 21 Aralık 2019 - 11:34, 21 Aralık 2019 - 11:34

Van Gölü'nde büyük tehlike

VAN Gölü Havzası'nı tehdit eden ve istilacı bir tür olarak bilinen zebra midyelerin ardından bölgede, şimdi de tatlı su ıstakozu ortaya çıktı. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri için tehdit oluşturan su ıstakozlarının birileri tarafından getirilip, su kaynaklarına atıldığını söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Önce zebra midye ortaya çıktı şimdi de tatlı su ıstakozu dediğimiz canlı türünün olduğunu görüyoruz. Bunların hiçbiri doğal yolla gelmedi. Yani birileri bunları getirip buradaki su kaynaklarına attılar. Bu hem ekolojik açıdan çok tehlikeli bir durum" dedi.