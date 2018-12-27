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Van Gogh'a bir de böyle bakın

Çin'in Hangzhou kentinde çok özel bir sergi açıldı.

Hürriyet Haber
27.12.2018 - 15:07 | Son Güncelleme:
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Van Gogha bir de böyle bakınNext

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un eserlerini özel bir teknikle duvarlara, tavanlara ve zemine işleyerek farklı koridorlara ve odalara yerleştiren küratörler, ünlü sanatçının eserlerini izleyiciye sürükleyici bir deneyimle sunmayı hedefliyor.

FOTOĞRAFLAR:DEPO PHOTOS

Etiketler: Van Gogh , Vincent Van Gogh

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