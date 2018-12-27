Van Gogh'a bir de böyle bakın

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un eserlerini özel bir teknikle duvarlara, tavanlara ve zemine işleyerek farklı koridorlara ve odalara yerleştiren küratörler, ünlü sanatçının eserlerini izleyiciye sürükleyici bir deneyimle sunmayı hedefliyor.
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