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Vahşi Batı atmosferi

Güzel model bir reklam filmi için Vahşi Batı atmosferinde objektif karşısına geçti.

Hürriyet Haber
27.12.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:
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Vahşi Batı atmosferiNext

Bir su firmasının tanıtım yüzü olan Amy Lee Summers, bir çekim için kamera karşısına geçti. Vahşi Batı atmosferi yaratılan çekim Los Angeles'da bir çiftlikte yapıldı. Summers, çekim boyunca birbirinden farklı kıyafetlerle poz verdi.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Etiketler: amy lee summers , çekim

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