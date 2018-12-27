Bir su firmasının tanıtım yüzü olan Amy Lee Summers, bir çekim için kamera karşısına geçti. Vahşi Batı atmosferi yaratılan çekim Los Angeles'da bir çiftlikte yapıldı. Summers, çekim boyunca birbirinden farklı kıyafetlerle poz verdi.
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