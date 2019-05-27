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Vadi'yi salladı

Genç şarkıcı sahneye çıktı ve kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı.

Hürriyet Haber
27.05.2019 - 14:35 | Son Güncelleme:
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Vadiyi salladıNext

 ABD'nin California eyaletindeki Napa Vadisi'nde Bottlerock 2019 etkinliği bir kez daha gerçekleştirildi. Gary Clark JR; Pharell Williams gibi ünlülerin sahneye çıktığı etkinliğin en çok ilgi çeken konuklarından biri Madison Beer oldu. Bir yıl önce kariyerinde hızlı adımlarla yükselişe geçen Beer, sahnede kaldığı süre boyuna seyirciyi coşturdu.

BACKGRID USA 

Etiketler: madison beer , napa , napa vadisi

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