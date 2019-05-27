Vadi'yi salladı

ABD'nin California eyaletindeki Napa Vadisi'nde Bottlerock 2019 etkinliği bir kez daha gerçekleştirildi. Gary Clark JR; Pharell Williams gibi ünlülerin sahneye çıktığı etkinliğin en çok ilgi çeken konuklarından biri Madison Beer oldu. Bir yıl önce kariyerinde hızlı adımlarla yükselişe geçen Beer, sahnede kaldığı süre boyuna seyirciyi coşturdu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.