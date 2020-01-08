Uzun süre püre yiyen bebeklerde o problem görülüyor

Bebeklerin anne sütünün yanında ek gıdayla beslenmeye başlanmasının ardından besinlerin uygun şekillerde verilmesi gerektiğinin altını çizen İnal, şunları kaydetti:



"Çok fazla püre kıvamında gıdaları yiyen bebekler ilerleyen yaşlarda çiğneme problemi yaşıyor. Örneğin çocuk 6 yaşına gelmiş ama hiçbir şey çiğneyemiyor. Sadece püre kıvamına alışık ve çocukta hiçbir sağlık problemi yok. Daha önce davranışsal olarak her şeyin ezilerek ve püre kıvamında verilmesi nedeniyle, çocuk o besinin duyusuna alışık olmadığı için onu reddediyor ve aslında farklı kıvamdaki bir yiyeceği tehlike olarak görüyor."