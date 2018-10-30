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Uzun mesafeli ilişki

Genç dizi oyuncusu sosyal medyada yaptığı bu paylaşımla takipçilerini gülümsetti. Biz de buradan yola çıkarak TV ekranının unutulmayan dizilerinde rol alan efsane çiftlerin boylarını ve aralarındaki farkları bir kez daha mercek altına alalım istedik. İşte ekranın ünlü çiftleri ve bakalım hangisi diğerinden daha uzun ya da daha kısa...

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

Hürriyet Haber
30.10.2018 - 13:30 | Son Güncelleme:
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Uzun mesafeli ilişkiNext

Yarım Elma dizisinde rol alan Sevda Erginci, rol arkadaşı Onur Tuna ile çekilen bu pozunu "uzun mesafeli ilişki" notuyla paylaştı.

Etiketler: dizi yıldızları arasındaki boy farkı , dizi oyuncusu

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