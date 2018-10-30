Uzun mesafeli ilişki

Genç dizi oyuncusu sosyal medyada yaptığı bu paylaşımla takipçilerini gülümsetti. Biz de buradan yola çıkarak TV ekranının unutulmayan dizilerinde rol alan efsane çiftlerin boylarını ve aralarındaki farkları bir kez daha mercek altına alalım istedik. İşte ekranın ünlü çiftleri ve bakalım hangisi diğerinden daha uzun ya da daha kısa...
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