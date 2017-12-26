Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Uzun kuyruklar oluşuyor ama para onlara hiç mutluluk getirmedi...

    Uzun kuyruklar oluşuyor ama para onlara hiç mutluluk getirmedi...

    61 milyonluk Milli Piyango Yılbaşı İkramiyesi için nefesler tutuldu...İstanbul Eminönü'nde Nimet Abla önünde kuyruklar oluşuyor. Prof. Dr. Hatice Özyıldız Güz ise vatandaşların çok büyük beklenti içine girmeleri halinde, bilete ikramiye isabet etmeyince aynı büyüklükte bir hayal kırıklığı yaşayacaklarını belirterek uyarıyor. Bir de ikramiyenin mutluluk getirmedikleri var...

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 17:40 | Son Güncelleme:
    1 / 13
    Uzun kuyruklar oluşuyor ama para onlara hiç mutluluk getirmedi...Next

    61 milyonluk Milli Piyango Yılbaşı İkramiyesi çin nefesler tutuldu...İstanbul Eminönü'nde kuyruklar oluşuyor. Prof. Dr. Hatice Özyıldız Güz, çok büyük beklenti içine girmeleri halinde, bilete ikramiye isabet etmeyince aynı büyüklükte bir hayal kırıklığı yaşayacaklarını belirterek uyarıyor. Bir de ikramiyenin mutluluk getirmedikleri var...

    Etiketler: Şans oyunu , çekiliş , talihsiz
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri