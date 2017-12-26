Haberler >Gündem>Uzun kuyruklar oluşuyor ama para onlara hiç mutluluk getirmedi...
Uzun kuyruklar oluşuyor ama para onlara hiç mutluluk getirmedi...
61 milyonluk Milli Piyango Yılbaşı İkramiyesi için nefesler tutuldu...İstanbul Eminönü'nde Nimet Abla önünde kuyruklar oluşuyor. Prof. Dr. Hatice Özyıldız Güz ise vatandaşların çok büyük beklenti içine girmeleri halinde, bilete ikramiye isabet etmeyince aynı büyüklükte bir hayal kırıklığı yaşayacaklarını belirterek uyarıyor. Bir de ikramiyenin mutluluk getirmedikleri var...
61 milyonluk Milli Piyango Yılbaşı İkramiyesi çin nefesler tutuldu...İstanbul Eminönü'nde kuyruklar oluşuyor. Prof. Dr. Hatice Özyıldız Güz, çok büyük beklenti içine girmeleri halinde, bilete ikramiye isabet etmeyince aynı büyüklükte bir hayal kırıklığı yaşayacaklarını belirterek uyarıyor. Bir de ikramiyenin mutluluk getirmedikleri var...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.