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Uzman erbaş başvurusu için 20 bin kriteri! Jandarma asayiş ve komando uzman başvurusu nasıl yapılır?
Asayiş ve komando uzman erbaş alımı için 19 Mart tarihinde başvuru ekranını erişime açan Jandarma Genel Komutanlığı, adaylarda aranacak şartlar konusunda bazı bilgiler verdi. Toplam 40 bin kişiyi değerlendirecek olan Jandarma Genel Komutanlığı, 20 bin kişiyi KPSS'ye hiç girmeyen ya da 50 puan altında alanlar ve diğer 20 bin kişiyi ise KPSS'den 50 ve üzerinde alanlar arasından seçecek. Peki, toplam 22 bin kişinin kadroya dahil edileceği Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Jandarma uzman erbaş alımı için başvuru şartları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 1999 ile 1992 yılları arasında doğan kişilerin başvurabileceği Jandarma uzman çavuş alımı için başvuru şartlarından birisi, askerlik görevi yapılmışsa müracaat tarihinin son günü itibarıyla terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmesi olacak. İşte, Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu hakkında merak edilen bazı bilgiler
BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK
Jandarma Genel Komutanlığı bu sınava başvuracak olan adaylar için ücret alınmayacağını açıkladı.
19 Mart-4 Nisan aralığında yapılacak olan başvurular, Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla yapılabilecek.
Sınavlara çağrılacak adayların %50‟si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS‟den (P3, P93, P94) en az (50) puan alanlardan, %50‟si (20.000) ise 2018 yılı KPSS‟ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak (50)‟nin altında puan alanlardan seçilecek
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