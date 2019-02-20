Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor

Türkiye'de el dokuması halıcılıkta önde gelen merkezlerden Manisa'nın Demirci ilçesinde farklı bir eskitme tekniği uygulayan halıcılar, bunları normal el dokuması halılara göre iki kat fiyata satıyor.
Demirci'de pek çok mahallede bulunan atölyelerde, yurt dışında gelen siparişlere göre farklı desen ve renklerde halılar dokunuyor. Halıların önemli kısmı, dokunduğu haliyle tezgahlardan indirilip ihraç edilirken, kalanı da kimi kimyasal kimi de geleneksel yöntemlerle eskitilerek yurt dışına pazarlanıyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.