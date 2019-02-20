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Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor

Manisa'da dokunan halılar eskitme yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Sokağa atılan halılar 15 gün sonunda vitrinde yer alıyor ve normalinin iki katı fiyatına satılıyor.

AA
20.02.2019 - 11:59 | Son Güncelleme:
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Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyorNext

Türkiye'de el dokuması halıcılıkta önde gelen merkezlerden Manisa'nın Demirci ilçesinde farklı bir eskitme tekniği uygulayan halıcılar, bunları normal el dokuması halılara göre iki kat fiyata satıyor.

Demirci'de pek çok mahallede bulunan atölyelerde, yurt dışında gelen siparişlere göre farklı desen ve renklerde halılar dokunuyor. Halıların önemli kısmı, dokunduğu haliyle tezgahlardan indirilip ihraç edilirken, kalanı da kimi kimyasal kimi de geleneksel yöntemlerle eskitilerek yurt dışına pazarlanıyor.

Etiketler: halı , haberler

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