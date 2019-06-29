Uzayın derinliklerinden Dünya'ya gönderilen müthiş NASA görüntüleri

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya bakışımızı değiştirecek türden. Hele biri var ki İstanbulluları epey şaşırtacak! İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...
San Francisco Körfezi (ABD)
urası ABD... Ancak uydudan İstanbul ve Marmara'nın ikiz kardeşi gibi görünüyor! (Kaynak: NASA)
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