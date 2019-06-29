Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Uzayın derinliklerinden Dünya'ya gönderilen müthiş NASA görüntüleri

    Uzayın derinliklerinden Dünya'ya gönderilen müthiş NASA görüntüleri

    NASA'nın Dünya'yı çok uzaklardan çektiği inanılmaz görüntüler...

    hurriyet.com.tr / ÖZEL Foto: NASA
    29.06.2019 - 02:18 | Son Güncelleme:
    1 / 56
    Uzayın derinliklerinden Dünyaya gönderilen müthiş NASA görüntüleriNext

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya bakışımızı değiştirecek türden. Hele biri var ki İstanbulluları epey şaşırtacak! İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...

    San Francisco Körfezi (ABD)

    urası ABD... Ancak uydudan İstanbul ve Marmara'nın ikiz kardeşi gibi görünüyor! (Kaynak: NASA)

    Etiketler: uzay , uydu

    En Yeni Foto Haberler

    Uzayın derinliklerinden Dünya'ya gönderilen müthiş NASA görüntüleri

    Uzayın derinliklerinden Dünya'ya gönderilen müthiş NASA görüntüleri

    Kaç kez başarısız oldu! Ama yılmadı... Şimdi onu herkes tanıyor

    Kaç kez başarısız oldu! Ama yılmadı... Şimdi onu herkes tanıyor

    Olay yerine gelen anne- baba sinir krizi geçirdi

    Olay yerine gelen anne- baba sinir krizi geçirdi

    Babasının öldürdüğü doktor Gülnur'a acı veda

    Babasının öldürdüğü doktor Gülnur'a acı veda

    Instagram yıldızının kalbi kıpır kıpır

    Instagram yıldızının kalbi kıpır kıpır

    Kırkpınar hazırlıkları devam ediyor

    Kırkpınar hazırlıkları devam ediyor

    İş adamının cenazesinde 'helallik' şoku

    İş adamının cenazesinde 'helallik' şoku

    G20 Osaka Liderler Zirvesi'nde liderler bir araya geldi

    G20 Osaka Liderler Zirvesi'nde liderler bir araya geldi

    Hafta sonu keyfinize keyif katacak bol malzemeli çıtır çıtır börek tarifleri

    Hafta sonu keyfinize keyif katacak bol malzemeli çıtır çıtır börek tarifleri

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.