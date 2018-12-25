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    Haberler >Teknoloji>Uzaydan Dünya'ya gönderilen müthiş NASA görüntüleri

    Uzaydan Dünya'ya gönderilen müthiş NASA görüntüleri

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    Hürriyet Haber
    25.12.2018 - 00:04 | Son Güncelleme:
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    Uzaydan Dünyaya gönderilen müthiş NASA görüntüleriNext

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya bakışımızı değiştirecek türden. Hele biri var ki İstanbulluları epey şaşırtacak! İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...

    San Francisco Körfezi (ABD)

    Uydudan İstanbul ve Marmara'nın ikiz kardeşi gibi görünüyor! (Kaynak: NASA)

    Etiketler: uzay , uydu , nasa

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