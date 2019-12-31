Uzaydan böyle görüntülendi! Bir günde değişti

NASA, son 25 yılda Dünya'nın geceleri nasıl göründüğünü inceledi. Uydu fotoğraflarını inceleyen bilim insanları, konuyla ilgili 200 sayfalık bir e-kitap yayınladı. Yayınlanan görüntülerde, Dünya'nın, tatil dönemlerinde geceleri daha aydınlık olduğu görülüyor.
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Bilim insanları, 2012 ve 2014 yılları arasında Dünya'daki gece ışık düzenlerini analiz etti. Bunun sonucunda, şaşırtıcı bir şekilde ABD'nin noel ve yeni yıl dönemlerinde daha fazla aydınlandığını keşfettiler.
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Ortadoğu'daki şehirlerin ise daha çok Ramaza ayında daha fazla ışık kullanıldığı görüldü. İşte NASA tarafından tespit edilen yılın belli dönemlerinde en parlayan şehirler;
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Bu fotoğrafta ABD'nin en fazla Aralık ayında aydınlandığı görülüyor. Sarı renk, ışık seviyesinin aynı kaldığı alanları temsil ederken kırmızı ışık daha az ışığın kullandığı alanları gösteriyor.
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ABD'nin 70 şehrini inceleyen bilim insanları, kentsel alanlardaki aydınlanmanın Aralık ayında yüzde 20 ila 30 arasında daha parlak olduğunu saptadılar. Örneğin, Washington'ın Baltimore, Maryland, Richmond ve Virginia'ya kıyasla daha parlak olduğu söylenebilir.
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Noel döneminde özellikle büyük şehirlerin banliyölerinde ve kenarlarında ışık kullanımı daha yoğun. Tabii ki bu alanlar, Aralık ayında yüzde 30 ila 50 oranında daha parlak. Texas'dan alınan görüntülerde Dallas ve Houston'ın birbirine benzer ışık seviyelerinde olduğu görülüyor.
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Los Angeles, San Diego ve Las Vegas'ın tatil dönemindeki etkinliklerle aydınlandığı ama Phoenix ve Meksika sınırındaki Tijuana'da ışık seviyelerinde büyük değişiklikler var. Bu görüntüler, tek bir gün yerine tamamen Aralık ayını gösteriyor.
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Aynı eyalet sınırları içinde yer alan şehirlerin bile aydınlık oranları farklı. Miami'nin bazı bölümleri tatillerde değişkenlik göstermezken, Florida'nın diğer şehirleri biraz daha parlak.
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Dominik Cumhuriyeti ve Porto Riko, Aralık ayında ABD kadar parlak değil. Fakat, başkentlerinin tatil zamanlarında aydınlık olduğu görülüyor.
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Bilim insanları, Ramazan ayı boyunca da Ortadoğu'yu incelediler. Amman, Mısır ve Kahire'nin 2012 ve 2014 yılları arasındaki görüntülerini incelediler. Bunun sonucunda da Ramazan döneminde bu şehirlerin daha parlak olduğunu tespit ettiler.
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Yine bu dönemde Suudi Arabistan'ın şehirleri ise yüzde 60 ila 100 oranında daha parlak. Riyad ve Cidde'nin yeşil renkte olması, normalden daha aydınlık olduğunu gösteriyor.
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Türkiye'ye gelindiğinde ise Ramazan ayında o kadar parlak olmadığı görülüyor. Suriye, Lübnan ve Irak'ında benzer durumda olduğu söylenebilir. Araştırmacılara göre bunun nedeni; yoksul bölgelerde ekonomik nedenlerden dolayı geceleri daha az ışık kullanılıyor. Fakat, bayram döneminde çoğu şehirde ışık artıyor.