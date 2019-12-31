Uzaydan böyle görüntülendi! Bir günde değişti

Türkiye'ye gelindiğinde ise Ramazan ayında o kadar parlak olmadığı görülüyor. Suriye, Lübnan ve Irak'ında benzer durumda olduğu söylenebilir. Araştırmacılara göre bunun nedeni; yoksul bölgelerde ekonomik nedenlerden dolayı geceleri daha az ışık kullanılıyor. Fakat, bayram döneminde çoğu şehirde ışık artıyor.