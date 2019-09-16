İngiltere'ye sadece oğlum için taşınmadım

Önce hayranları kısa bir tatile çıktıklarını düşündü. Oysa gerçek bambaşkaydı. Onlar Türkiye'de sahip oldukları şanı ve şöhreti geride bırakıp çok uzaklarda yepyeni hayatlara başlamışlardı. İşte bir dönem magazin dünyasına damgasını vuran o ünlülerin uzak ülkelerdeki yeni hayatları.
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