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İngiltere'ye sadece oğlum için taşınmadım

 Onları ekrandan ya da müzik dünyasından tanıyorduk. Hepsi de kendi alanlarında başarılı işlere imza atıp şöhret olmuşlardı. Sonra aniden ortadan kayboldular.

Hürriyet Haber
16.09.2019 - 12:53 | Son Güncelleme:
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İngiltereye sadece oğlum için taşınmadımNext

Önce hayranları kısa bir tatile çıktıklarını düşündü. Oysa gerçek bambaşkaydı. Onlar Türkiye'de sahip oldukları şanı ve şöhreti geride bırakıp çok uzaklarda yepyeni hayatlara başlamışlardı. İşte bir dönem magazin dünyasına damgasını vuran o ünlülerin uzak ülkelerdeki yeni hayatları.

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Etiketler: yurtdışında yaşayan ünlüler , yurt dışına taşınan ünlüler , başka ülkelerde yaşayan Türk ünlüler

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