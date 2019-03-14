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Uzak Doğu turuna çıkan eski oyuncu anlattı: Günde 30-40 lira harcadım

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına eski oyuncu Leyla Bilginel konuk oldu. Uzun zamandır Phuket’te yaşayan Bilginel, bir arkadaşıyla Uzak Doğu turuna çıktığını söyledi.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
14.03.2019 - 10:40 | Son Güncelleme:
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Uzak Doğu turuna çıkan eski oyuncu anlattı: Günde 30-40 lira harcadımNext

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına eski oyuncu Leyla Bilginel konuk oldu. Uzun zamandır Phuket’te yaşayan Bilginel, bir arkadaşıyla Uzak Doğu turuna çıktığını söyledi. Yaşadığı deneyimleri canlı yayında anlatan Bilginel, ‘Sıfır parayla dünya gezilebilir, Hostelde kaldım.16 kişiyle aynı odada yattım’ dedi.

Etiketler: gezi

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