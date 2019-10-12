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    Haberler >Gündem>Uyuşturucu satıcısı polis çıktı

    Uyuşturucu satıcısı polis çıktı

    İSTANBUL Ataşehir'de uygulama yapan polisin ’şüphe’ üzerine durdurduğu 4 genç, daha önce uyuşturucu kullandıklarını satıcıyı yakalatabileceklerini söyledi. Polis, gençler ile uyuşturucu satıcısına buluşma ayarlattı. Randevu yerine gelince kıskıvrak yakalanan uyuşturucu satıcısı, İstanbul Emniyeti’nde görevli polis çıktı. Uyuşturucu satmaya sivil ekip otosuyla gelen polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.D.'nin, sosyal medya hesaplarından, sık sık Avrupa ülkelerinde yaptığı tatil fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

    Hürriyet Haber
    12.10.2019 - 13:11 | Son Güncelleme:
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    Etiketler: Istanbul , son dakika haberler

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