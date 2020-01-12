Uyarılar peş peşe geliyor... Alarm seviyesi 4'e yükseltildi! THY o uçuşları iptal etti
Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki Taal Yanardağı harekete geçti. Birkaç kilometre yüksekliğinde kül ve duman püskürtmesinin ardından bölge boşaltılıyor...
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Dumanın yaklaşık bir kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtilirken, çevre bölgelere kül yağışının olduğu bildirildi.
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Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, dumanın içerisinde yoğun şimşek çakmaları görüldü.
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Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 14.00 sıralarında yanardağın harekete geçtiğini, tehlike seviyesinin ise 3'ten 4'e yükseltildiğini duyurdu. Çok sayıda okul, bugün ve yarın tatil edildi.
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Manila Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlar askıya alındı. Manila Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, “Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşlar, Taal Yanardağı'nın kül püskürtmesi nedeniyle geçici olarak askıya alındı” denildi.
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Volkanik titremeler sebebiyle ufak çaplı depremlerin de hissedildiği bölgedeki yanardağdan çıkan dumanın ise bir kilometre yüksekliğe ulaştığı, çevredeki yerleşim yerlerine de kül yağışının olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Patlama nedeniyle henüz herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı ancak yanardağ çevresindeki köylerde halk ve turistler tedbir olarak bölgeyi terk etmeye başladı.
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8 bin kişi bölgeden tahliye edildi.
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Yerel sağlık yetkilileri, bölgedekilere yanardağdan çıkan kül ve dumanların solunum sorunlarına yol açmaması için maske takılması uyarısında bulundu.
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Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'de 10'dan fazla aktif volkandan biri. Ülke, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.
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VOLKANİK TSUNAMİ UYARISI
Filipinler’in Taal Yanardağı’nda yaşanan hareketlilik üzerine volkanik tsunami uyarısı yapılırken, alarm seviyesi her an büyük bir patlama yaşanabileceği anlamına gelen 4’e yükseltildi.
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Filipinler’in başkenti Manila'ya 65 kilometre mesafede bulunan Taal Yanardağı’nın birkaç kilometre yüksekliğinde kül ve duman püskürtmesinin ardından, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü alarm seviyesini, yakında tehlikeli patlamalar olacağı anlamına gelen seviye 4'e yükseltti.
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Bölgede etkili olan duman ve kül yağışı nedeniyle Manila Havalimanı’na yapılan birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal ediyor. Taal Yanardağı’nın harekete geçmesiyle alarm seviyesine geçilen Filipinler’de, özellikle çevredeki yerleşim alanlarında yaşayanların tahliye edildiği öğrenildi.
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Enstitü, yanardağın kalderasında oluşan volkanik aktivitenin yoğunlaşmasıyla oluşan gölün bulunduğu bölgede, volkanik tsunami uyarısı yaparken, göle piroklastik akıntı olabileceğini ve volkanik aktivite nedeniyle heyelanlar meydana gelebileceği uyarısında bulundu.
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Bunun yanı sıra Enstitü, volkanik harekete bağlı olarak depremlerin ve kül ve buhar döküntüsünün devam ettiği açıklamasını yaptı.
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Yapılan açıklamada ayrıca, “Taal Yanardağı'nın ana kraterinin püskürtme faaliyeti yoğunlaştı. Püskürme, Quezon City gibi bölgelere 10 ile 15 kilometre yükseklikteki buhar kolonu, volkanik ışınlar ve ıslak küller getirdi” denildi.
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Seviye 4 uyarısının, saatler ya da günler içinde büyük bir patlamanın mümkün olduğu anlamına geldiği vurgulanırken, Taal Yanardağı Adası'nın ve 14 km'lik çevresinin, riskli bölge olduğu gerekçesiyle tamamen boşaltılması çağrısı yapıldı. Halk ise bu çağrının ardından bölgeyi acilen boşaltmak üzere harekete geçti.
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THY, FİLİPİNLER'DEKİ UÇUŞLARI İPTAL ETTİ
Türk Hava Yolları (THY), Filipinler’de bir yanardağın patlamasının ardından bugün ve yarın başkent Manila’ya olan uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti.
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Filipinler’de başkent Manila’nın yakınlarında bulunan Taal Yanardağı’nın patlaması sonrasında Manila Havalimanı’ndan yapılan uçuşlar da olumsuz etkilendi. THY, bugün yapacağı TK85 Manila İstanbul seferi ile yarın yapacağı TK84 İstanbul-Manila ve TK85 Manila-İstanbul seferlerini iptal etti.