Uyarılar peş peşe geliyor... Alarm seviyesi 4'e yükseltildi! THY o uçuşları iptal etti

Seviye 4 uyarısının, saatler ya da günler içinde büyük bir patlamanın mümkün olduğu anlamına geldiği vurgulanırken, Taal Yanardağı Adası'nın ve 14 km'lik çevresinin, riskli bölge olduğu gerekçesiyle tamamen boşaltılması çağrısı yapıldı. Halk ise bu çağrının ardından bölgeyi acilen boşaltmak üzere harekete geçti.