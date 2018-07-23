Üvey kardeşinden itiraf geldi! 'Meghan'dan faydalandım'

Kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle'ın üvey kardeşi Samantha Markle, üvey kız kardeşi Meghan'dan ''faydalandığını'' itiraf etti. Babası Thomas Markle'ı ziyaret etmek için Meghan'a yalvaran üvey kızkardeşi, parayla ilgili endişeleri nedeniyle ve babası Thomas Markle'yi ziyaret etmek için Meghan'dan maddi olarak faydalandığını itiraf etti.
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