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    Üvey kardeşinden itiraf geldi! 'Meghan'dan faydalandım'

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    Hürriyet Haber
    23.07.2018 - 16:58 | Son Güncelleme:
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    Üvey kardeşinden itiraf geldi Meghandan faydalandımNext

    Kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle'ın üvey kardeşi Samantha Markle, üvey kız kardeşi Meghan'dan ''faydalandığını'' itiraf etti. Babası Thomas Markle'ı ziyaret etmek için Meghan'a yalvaran üvey kızkardeşi, parayla ilgili endişeleri nedeniyle ve babası Thomas Markle'yi ziyaret etmek için Meghan'dan maddi olarak faydalandığını itiraf etti.

    Etiketler: sondakika , flaş , Dış Basın manşetleri

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