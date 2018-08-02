UtanmadÄ±n mÄ± bu pozu paylaÅŸmaya

Â Bir dÃ¶nem Ã¼yesi olduÄŸu Atomic Kitten mÃ¼zik grubu sayesinde adÄ±nÄ± duyuran sonra da kariyerini solo olarak sÃ¼rdÃ¼ren Kerry Katona'ya sosyal medyadaki takipÃ§ileri ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rÃ¼yor. Bunun nedeni ise Instagram'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± selfie pozlarÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi mekanlarÄ±n daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ± hatta pisliÄŸi.
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