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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.11.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Ürdünlü Prenses Türkçe öğreniyor

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Ürdünlü Prenses Türkçe öğreniyor

Ürdün'de, Türk kültürünü tanıtmaya çalışan Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Türkçe kurslarına ilgi sadece, eğitim hayatına Türkiye'de devam etmek isteyenler ya da bu ülkeye seyahat etmek isteyenlerle sınırlı kalmayıp kraliyet ailesine kadar ulaştı.

Kral 2. Abdullah'ın kuzeni (amcasının kızı) Prenses Rahme bint el-Hasan da kendisi gibi yüzlerce öğrenciyle birlikte enstitüde verilen Türkçe kurslarına katılıyor. Sıradan biri gibi kurs sıralarında yerini alan Prenses, Türk hocaların anlattığı konuları dikkatli bir şekilde dinliyor ve Türkçe dilini geliştirmeye çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu, Ürdün'de genel olarak Türkçe'ye ilginin büyük oranda arttığını, halihazırda 200 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Bu sayıya ek olarak Ürdün ve El-Yermuk üniversitelerinde de yüzlerce öğrencinin Türkçe öğrendiğinin altını çizen Eroğlu, deneyimli Türk eğitimci kadrosundan ötürü Ürdünlülerin genellikle enstitüyü tercih ettiğini belirtti.

Eroğlu, Ürdünlü öğrencilerin çoğunluğunun eğitimlerini Türkiye'de devam ettirmek istediği için Türkçe öğrendiğini, ancak turizmin de bu dile olan ilgide büyük payı olduğunu, son yıllarda Ürdünlü turist sayısının gözle görülür derecede arttığını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÜRDÜNLÜLER'İ DİL ÖĞRENMEYE SEVK EDİYOR

Türkiye'den ve Türk halkından çok etkilendiğini belirten enstitü öğrencilerinden İman el-Bitar, "Başlangıçta dili öğrenmek zor geliyor ancak Türkiye'ye duyduğumuz muhabbet işimizi kolaylaştırıyor. Hocalar da bize karşı çok iyiler ve akıcı bir şekilde dili öğretmeye çalışıyorlar." dedi.

Bir uydu kanalında spiker ve gazeteci olan Hale Ude ise Türk dizilerini takip ettiğini kaydederek, "Türk kültüründen çok etkilendim. Türklere duyduğum hayranlıktan ötürü bu enstitüye geldim. Buradaki hocalar çok iyi performans sergiliyor ve Türkçe konuşmaya özen gösteriyorlar." diye konuştu.

 

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