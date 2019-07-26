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Haberler >Ekonomi>Urartu Kralı yapmıştı, 30 yıldır aralıksız devam ediyor! 2 bin 700 yıllık tapınak görenleri şaşırtıyor

Urartu Kralı yapmıştı, 30 yıldır aralıksız devam ediyor! 2 bin 700 yıllık tapınak görenleri şaşırtıyor

Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü’ne hakim bir tepe üzerinde yaptırılan ve süslemeleriyle dikkati çeken Ayanis Kalesi’nde 30 yıldır devam eden kazı çalışmalarının bu seneki bölümünde, 2 bin 700 yıllık tapınağın mimari gizemleri ortaya çıkarılıyor.

İHA
26.07.2019 - 10:49 | Son Güncelleme:
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Urartu Kralı yapmıştı, 30 yıldır aralıksız devam ediyor 2 bin 700 yıllık tapınak görenleri şaşırtıyorNext

Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim bir tepe üzerinde yaptırılan, süslemeleri, mimari yapısı ve kalıntılarıyla Urartular dönemine ait önemli bilgilerin elde edilmesini sağlayan Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmaları 30 yıldır kesintisiz sürüyor.

Etiketler: kale , haberler

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Urartu Kralı yapmıştı, 30 yıldır aralıksız devam ediyor! 2 bin 700 yıllık tapınak görenleri şaşırtıyor

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