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İşte buna şaşıracaksınız: Angelina çocuklarını...

İlk bakışta hepsinin çok şanslı olduğunu düşünebilirsiniz. Şöhretli bir anne ve babaların çocukları olarak dünyaya gözlerini açtılar. Maddi açıdan da eksikleri yoktu üstelik. Peki o milyar dolarlık malikanelerinin kapalı kapıları ardında nasıl bir hayat sürdürüyorlar.

Hürriyet Haber
28.03.2018 - 13:04 | Son Güncelleme:
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İşte buna şaşıracaksınız: Angelina çocuklarını...Next

Ünlü anne ve babaları onlara nasıl davranıyor? Hayatları nasıl şekilleniyor, ne yiyip ne içiyorlar? Hemen "o kadar ünlü ve zengin ailelerin çocukları elbette istedikleri gibi yaşayacaklar" diye düşünmeyin. Çünkü bazıları yetişkin oluncaya kadar anne - babaları tarafından konulan kurallara uymak zorunda kalıyor.

Etiketler: hollywood , ünlülerin çocukları , ünlülerin anne babalık kuralları

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