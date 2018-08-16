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Fırtına gibi estiler! Ünlülerin tatil pozları...

Sezon boyunca objektiflerden kaçan ünlüler, sosyal medya hesaplarından bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Birbirinden güzel ünlü kadınların paylaşımları büyük bir ilgi görüyor. İşte, şahane görünümleriyle ilgi odağı haline gelen ünlü kadınlar…

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
16.08.2018 - 15:12 | Son Güncelleme:
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Fırtına gibi estiler Ünlülerin tatil pozları...Next

Sezon boyunca objektiflerden kaçan ünlüler, sosyal medya hesaplarından bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
Birbirinden güzel ünlü kadınların paylaşımları büyük bir ilgi görüyor.

İşte, şahane görünümleriyle ilgi odağı haline gelen ünlü kadınlar…

Etiketler: ünlüler b , ünlüler bikini , ünlülerin tatil pozları

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