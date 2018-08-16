Fırtına gibi estiler! Ünlülerin tatil pozları...

Sezon boyunca objektiflerden kaçan ünlüler, sosyal medya hesaplarından bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Birbirinden güzel ünlü kadınların paylaşımları büyük bir ilgi görüyor. İşte, şahane görünümleriyle ilgi odağı haline gelen ünlü kadınlar…
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