Ünlülerin makyaj sırları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gazeteci Sibel Arna, YouTube kanalı “Sibel Arna ile Sırrı Nedir”de bu hafta ünlülerin makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar’ı konuk etti.
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Gazeteci Sibel Arna, YouTube kanalı “Sibel Arna ile Sırrı Nedir”de bu hafta ünlülerin makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar’ı konuk etti.
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Meslekte 30. yılını kutlayan Akpınar, hem kusursuz makyaja hem de ünlülere dair sırlarını paylaştı.
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◊ Tıpkı Türkan Şoray gibi yıllar sonra makyajı ile hatırlayacağımız isim Ebru Gündeş’tir. Ebru Gündeş makyajı denilen makyaj benimle başladı. Kaşlarını da ilk ben almıştım. İfadesi çok çocuksuydu, yaşı büyüsün, daha feminen dursun diye inceltmiştik.
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◊ Sinem Kobal kaşlarına müdahale ettirmez. Doğal kalsın ister.
5
◊ Burçin Terzioğlu dudaklarını kalemle büyüttürmez. Gözleri büyük gözüksün ister.
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◊ Demet Özdemir her şeye teslim olur. O kadar güzel bir yüzü var ki ne yapsak yakışıyor.
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◊ Elçin Sangu kirpik konusunda hassas. Dudakların da renkli olmasını sever.
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◊ Fahriye Evcen’nin kontur ile ilgili bir hassasiyeti var. Sektöre genç girdiği için ve o zamanlar yüzünde bir ergenlik şişliği olduğu için kontur yapmaya alışmış. Öyle de gidiyor.