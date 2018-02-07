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Ünlülerin 'ilk' aşklarını hatırlıyor musunuz?

Onlar şöhret kapılarını söyledikleri bir şarkı, katıldıkları bir yarışma ya da oynadıkları bir dizi ile araladı... Şöhretin ardından da aşk geldi...

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 14:16 | Son Güncelleme:
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Ünlülerin ilk aşklarını hatırlıyor musunuzNext

Kiminin mutluluğu yansıdı kameralara, kiminin gözyaşları, kimininse gizli sandığı kaçamakları...Ama hepsi aşka boyun eğdi... İşte her yaptığı olay olan ünlü isimlerin hafızalara kazınan ilk medyatik aşkları...

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Etiketler: ünlülerin ilk aşkları , aysun kayacı , emre aşık

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