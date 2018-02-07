Ünlülerin 'ilk' aşklarını hatırlıyor musunuz?

Kiminin mutluluğu yansıdı kameralara, kiminin gözyaşları, kimininse gizli sandığı kaçamakları...Ama hepsi aşka boyun eğdi... İşte her yaptığı olay olan ünlü isimlerin hafızalara kazınan ilk medyatik aşkları...
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