Yıldız Tilbe imaj değiştirdi! 'Çok yakışıklı olmuşsun abla'

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe imaj değişikliğine gitti. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Yıldız Tilbe hayatından hemen hemen her kesiti takipçileriyle paylaşıyor.Bazen takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcı bazen de fikir alışverişi yapıyor. En son imajını değiştiren Tilbe, yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu.Uzun saçtan bunalan Tilbe saçlarını kısalttı. Ünlü şarkıcı paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Saçlarımı yonttum sayılır, hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal' notunu düştü.Tilbe'nin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı takipçileri, 'Çok yakışıklı olmuşsun abla, askere mi gidiyorsun? Abla çok doğal olmuşsun yakışmış' yorumlarında bulundu.Songül ÖdenBergüzar KorelBurcu KıratlıTuba BüyüküstünŞebnem DönmezİzelGülben ErgenNehir ErdoğanNurgül YeşilçayBade İşcilHülya AvşarKatie HolmesEmma WatsonMiley CyrusScarlett JohanssonRihannaAngelina JolieAnne HathawayNatalie PortmanKaty Perry