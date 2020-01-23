Yıldız Tilbe imaj değiştirdi! 'Çok yakışıklı olmuşsun abla'

Bazen takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcı bazen de fikir alışverişi yapıyor. En son imajını değiştiren Tilbe, yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu.



Uzun saçtan bunalan Tilbe saçlarını kısalttı. Ünlü şarkıcı paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Saçlarımı yonttum sayılır, hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal' notunu düştü.