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Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 10:53, /

Yıldız Tilbe imaj değiştirdi! 'Çok yakışıklı olmuşsun abla'

Bergüzar Korel, Tuba Büyüküstün'den sonra Yıldız Tilbe de kısa saç modasına uydu.

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe imaj değişikliğine gitti. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Yıldız Tilbe hayatından hemen hemen her kesiti takipçileriyle paylaşıyor.

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Bazen takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcı bazen de fikir alışverişi yapıyor. En son imajını değiştiren Tilbe, yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu.

Uzun saçtan bunalan Tilbe saçlarını kısalttı. Ünlü şarkıcı paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Saçlarımı yonttum sayılır, hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal' notunu düştü.

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Tilbe'nin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı takipçileri, 'Çok yakışıklı olmuşsun abla, askere mi gidiyorsun? Abla çok doğal olmuşsun yakışmış' yorumlarında bulundu.

4İşte kısa saç modasına uyan ünlü isimler...

İşte kısa saç modasına uyan ünlü isimler...

Songül Öden

5

Bergüzar Korel

6

Burcu Kıratlı

7

Tuba Büyüküstün

8

Şebnem Dönmez

9

İzel

10

Gülben Ergen

11

Nehir Erdoğan

12

Nurgül Yeşilçay

13

Bade İşcil

14

Hülya Avşar

15

Katie Holmes

16

Emma Watson

17

Miley Cyrus

18

Scarlett Johansson

19

Rihanna

20

Angelina Jolie

21

Anne Hathaway

22

Natalie Portman

23

Katy Perry

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