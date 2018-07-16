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Ünlüler Şehitler Köprüsü'nde

15 Temmuz’un ikinci yılında Şehitler Köprüsü’nde “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması” düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen törene ünlü isimler de katıldı. Gayrettepe Dedeman Otel’de buluşup özel servis araçlarıyla köprüye giden o isimlerden 15 Temmuz’la ilgili yorumlar aldık.

Sayit DURMAZ
16.07.2018 - 15:25 | Son Güncelleme:
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Ünlüler Şehitler KöprüsündeNext

15 Temmuz’un ikinci yılında Şehitler Köprüsü’nde “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması” düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen törene ünlü isimler de katıldı. Gayrettepe Dedeman Otel’de buluşup özel servis araçlarıyla köprüye giden o isimlerden 15 Temmuz’la ilgili yorumlar aldık.

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