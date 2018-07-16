Ünlüler Şehitler Köprüsü'nde

15 Temmuz’un ikinci yılında Şehitler Köprüsü’nde “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması” düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen törene ünlü isimler de katıldı. Gayrettepe Dedeman Otel’de buluşup özel servis araçlarıyla köprüye giden o isimlerden 15 Temmuz’la ilgili yorumlar aldık.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.