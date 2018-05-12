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Ünlü ismin şaşırtan değişimi! Görenler tanıyamadı

Bu fotoğraflardaki ünlüleri bir yerlerden gözünüz ısırıyor değil mi? Ama büyük olasılıkla ilk anda kim olduklarını çıkaramadınız. Bunlar günümüz sinema ve müzik dünyasının genç kuşak ünlüleri. Ama aradan geçen 5 ya da 10 yıl içinde öyle çok değiştiler hatta öyle güzelleştiler ki... İşte genç ünlülerin şaşırtan değişimi.

Hürriyet Haber
12.05.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:
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Ünlü ismin şaşırtan değişimi Görenler tanıyamadıNext

Ünlü oyuncu ortaokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı... Onu tanıyabildiniz mi?

Etiketler: kenan doğulu , Kıvanç Tatlıtuğ , Justin Bieber , Rihanna

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