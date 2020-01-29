Ünlüler kar tatilinde

İş ve cemiyet dünyasının kayak tutkunu isimleri, kış turizminin gözde merkezlerinden Palandöken ve Kartalkaya’da buluştu.
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Erzurum-Palandöken’de hizmet veren Sway Hotels, ünlü isimleri ağırlıyor.
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Önceki gün otelin pistinde karın keyfini çıkaranlar arasında Denizbank CEO’su Hakan Ateş’in yanı sıra Gökçen-Murat Aşık, Eda Aşık, Hülya Aşık, Hande Can ve Naz Avşar da vardı. Gündüz kayak ve snowboard yapan misafirler, akşam ise Deniz Sipahi şarkıları eşliğinde eğlendi.
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Kaya Palazzo’da tatil yapan Öznur Yakın çocukları ile görüntülendi.
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HAKAN ATEŞ
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HANDE CAN
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Ece Erken de oğlu Eymen’le karın keyfini çıkardı.
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İmamoğlu ailesiyle
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu da Palandöken’de görüntülendi.
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Yarı yıl tatilinde olan çocuklarıyla birlikte kayak yapan İmamoğlu, Palandöken’i çok beğendiğini söyledi: “Çocuklarım çok güzel vakit geçiriyor. Onları ziyarete geldim. Gelmişken kayak özlemimi gideriyorum ama bayıldım Erzurum’a.”