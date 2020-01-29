Ünlüler kar tatilinde

Önceki gün otelin pistinde karın keyfini çıkaranlar arasında Denizbank CEO’su Hakan Ateş’in yanı sıra Gökçen-Murat Aşık, Eda Aşık, Hülya Aşık, Hande Can ve Naz Avşar da vardı. Gündüz kayak ve snowboard yapan misafirler, akşam ise Deniz Sipahi şarkıları eşliğinde eğlendi.