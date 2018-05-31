54 yaşında karnı burnunda

Gösteri dünyasında hem kadınlar için hem de erkekler için çocuk sahibi olmanın yaş sınırı kalmadı artık. 50 yaşında ilk kez hamile kalan Janet Jackson'ın ardından 54 yaşındaki oyuncu da karnı burnunda pozunu Instagram'da paylaşıp takipçilerini şoke etti.
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