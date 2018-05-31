Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>54 yaşında karnı burnunda

54 yaşında karnı burnunda

54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurup takipçilerini şoke etti.

Hürriyet Haber
31.05.2018 - 09:15 | Son Güncelleme:
1 / 71
54 yaşında karnı burnundaNext

Gösteri dünyasında hem kadınlar için hem de erkekler için çocuk sahibi olmanın yaş sınırı kalmadı artık. 50 yaşında ilk kez hamile kalan Janet Jackson'ın ardından 54 yaşındaki oyuncu da karnı burnunda pozunu Instagram'da paylaşıp takipçilerini şoke etti.

Fotoğraflar: Instagram 

Etiketler: Hülya Avşar , çağla şikel , pelin karahan

En Yeni Kelebek Galeriler

54 yaşında karnı burnunda

54 yaşında karnı burnunda

'Kızımı gördüğümde koptum...'

'Kızımı gördüğümde koptum...'

Hilmi Cem’e İstanbul sürprizi

Hilmi Cem’e İstanbul sürprizi

Doğuma az kaldı

Doğuma az kaldı

Çok mutluyuz

Çok mutluyuz

Seda Sayan, Oğulcan'ı uyardı! 'Oğlum kimi getirirse başımın tacıdır ama...'

Seda Sayan, Oğulcan'ı uyardı! 'Oğlum kimi getirirse başımın tacıdır ama...'

Survivor 2018'de o anlar!

Survivor 2018'de o anlar!

Yıllar sonra mayolu poz

Yıllar sonra mayolu poz

Sakatlandı

Sakatlandı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri