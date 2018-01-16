Ünlüler İstanbul'un hangi semtlerinde yaşıyor

Her ne kadar bazıları tası tarağı toplayıp daha sakin bölgelere gitse de Türkiye'nin ünlülerinin büyük bölümü ağırlıklı olarak İstanbul'da yaşamayı tercih ediyor: Peki İstanbul'da en çok hangi semtlerde oturduklarını biliyor musunuz.
İşte ünlülerin yaşadığı semtler.Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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