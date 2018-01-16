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Ünlüler İstanbul'un hangi semtlerinde yaşıyor

İstanbul'un hangi semtlerinde sokağa çıksanız en çok ünlüye rastlarsınız biliyor musunuz? Ya hangi semtlerde ev alırsanız bir ünlüyle komşu olma ihtimaliniz artar.

Hürriyet Haber
16.01.2018 - 13:08 | Son Güncelleme:
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Ünlüler İstanbulun hangi semtlerinde yaşıyorNext

Her ne kadar bazıları tası tarağı toplayıp daha sakin bölgelere gitse de Türkiye'nin ünlülerinin büyük bölümü ağırlıklı olarak İstanbul'da yaşamayı tercih ediyor: Peki İstanbul'da en çok hangi semtlerde oturduklarını biliyor musunuz.

İşte ünlülerin yaşadığı semtler.Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv

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