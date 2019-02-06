Aşkları mağazada başlamış Buğra Toplusoy ile 2018'de nikah masasına oturan Ceyda Ateş samimi açıklamalarda bulundu.Turgut Toplusoy’un oğlu Buğra Toplusoy, 5 yıllık sevgilisi oyuncu Ceyda Ateş ile Ekim 2018’de Amerika Miami’de evlenmişti. Ceyda Ateş, Mag dergisine röportaj verdi, ilişkilerini anlattı:
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