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"Duman da bayılıyor sana"

Ünlü isimler sosyal medyada girdiği ilginç diyaloglar...

Hürriyet Haber
30.12.2017 - 09:09 | Son Güncelleme:
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Duman da bayılıyor sanaNext

Seçkin Piriler-Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze üçgeninde yaşananlar uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.
Kıvılcım Ural, sosyal medya hesabından; "Yaranmaya, iyi görünmeye çalışma anlamına gelen Arapça sözcük. Müdana etmemek deyimi ise kendini borçlu hissedecek duruma düşürmemek, kendi ayakları üstünde durmak, kimseye açıklama yapma gereği hissetmemek anlamlarına gelir" yazılı bir görsel paylaştı ve "Müdanam yok, anladın mı" mesajını ekledi.

Etiketler: ünlü , instagram , demet akalın , neslihan atagül , kadir doğulu

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