Ünlüler aslında nereli? İşte ünlülerin "ata toprakları"
Gösteri dünyasının ünlülerinin aslında nereli olduklarını biliyor musunuz? Çünkü bazıları dünyaya gözlerini açtıkları ülkede sürdürmedi hayatlarını.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kimi daha bebekken ailesiyle birlikte şu anda yaşadıkları ülkelere göç etti. Kimi de ilk gençlik yıllarında tası tarağı toplayıp kariyer uğruna ata toprağından ayrıldı. Bakalım pırıltılı dünyanın ünlüleri aslında hangi ülkelerde doğmuşlar ya da anne babaları bugün yaşadıkları ülkelere gelene kadar neler yaşamışlar.
2
Mila Kunis ya da gerçek adıyla Milena Markovna Kunis, Ukrayra'nın Chernvisti kentinde doğdu. Kunis 8 yaşındayken Ukrayna'yı terk edip ABD'nin Los Angeles kentine göç ettiler.
3
Salma Hayek, Meksika doğumlu. Babası Lübnan kökenli. Bazı filmlerinde de ısrarla Meksika aksanıyla İngilizce konuşuyor.
4
Bugün müzik dünyasının en ünlü genç kuşak yıldızlarından biri Rito Ora ya da gerçek adıyla Rita Sahatçiu, eski Yugoslavya'da Priştina kentinde dünyaya geldi. Arnavut bir anne- babanın kızı olan Rita Ora, ülkede yaşanan iç savaştan kaçıp Londra'ya göç ettiklerinde Ora henüz küçük bir çocuktu. Bu arada ailenin gerçek soyadı Sahatçiu'nun Türkçe "saatçi" kelimenin bir türevi olduğunu hatırlatalım. Yıldızın ailesi daha sonra Ora yani Arnavutça zaman kelimesini telaffuzu daha kolay olduğu için soyadı olarak almış.
Ora geçtiğimiz ay Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından ihtiyacı olan ailelere yardım elini uzattı.
5
Arnold Schwarzenegger, Avusturyalı, sonradan ABD vatandaşlığı aldı hatta California valisi bile seçildi.
6
Milica Bogdanovna Jovovich ya da herkesin tanıdığı adıyla Milla Jovovich, Rus bir anne ile Sırp bir babanın kızı olarak Kiev'de dünyaya geldi. Daha sonra ABD'ye göç ettiler.
7
Nina Dobrev, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da doğdu. O iki yaşındayken ailesi Kanada'ya göç etti.
8
Padma Lakshmi, Hindistan doğumlu. Annesi o henüz küçükken babasından boşandı ve kızını da alıp ABD'ye yerleşti.
9
Nicki Minaj, Trinidad doğumlu. O da ABD'ye göçmen olarak gitti
10
Herkesin French Montana adıyla tanıdığı Karim Kharbouch. Fas'ta dünyaya gelen Montana henüz 13 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye göç ettiler.
11
Charlize Theron'ın Güney Afrikalı olduğunu artık bilmeyen yok.
12
Rihanna,Barbadoslu. Hatta onun sayesinde ülkesinin bilinirliğinin arttığını söyleyebiliriz.
13
Shakira Isabel Mebarak Ripoll, Kolombiya'da dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı baba tarafından Lübnanlı.
14
Camila Alves ise Brezilyalı. Model olarak çalışmak için ABD'ye giden Alves şöhreti de aşkı da bu ülkede buldu. Şimdi aktör Matthew McConaughey ile evli ve üç çocuk annesi.