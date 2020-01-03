Ünlüler aslında nereli? İşte ünlülerin "ata toprakları"

Bugün müzik dünyasının en ünlü genç kuşak yıldızlarından biri Rito Ora ya da gerçek adıyla Rita Sahatçiu, eski Yugoslavya'da Priştina kentinde dünyaya geldi. Arnavut bir anne- babanın kızı olan Rita Ora, ülkede yaşanan iç savaştan kaçıp Londra'ya göç ettiklerinde Ora henüz küçük bir çocuktu. Bu arada ailenin gerçek soyadı Sahatçiu'nun Türkçe "saatçi" kelimenin bir türevi olduğunu hatırlatalım. Yıldızın ailesi daha sonra Ora yani Arnavutça zaman kelimesini telaffuzu daha kolay olduğu için soyadı olarak almış.



Ora geçtiğimiz ay Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından ihtiyacı olan ailelere yardım elini uzattı.