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'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!'

28 Nisan’da Murat Evler ile evlenecek oyuncu İpek Tanrıyar, dün bir otelde arkadaşları ve ailesiyle gelin hamamı yaptı. Kahvaltıyla başlayan hamam sefasında zenne oryantal şov yaparken, DJ eşliğinde göbekler atıldı.

Sayit DURMAZ
26.04.2019 - 09:49 | Son Güncelleme:
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Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime neNext

Tanrıyar, geçtiğimiz günlerde yapılan kına gecesinde müstakbel eşinin giydiği kaftanının eteğini öptüğü için gelen tepkilere şu yanıtı verdi:

“Ülkede çocuk tecavüzleri, kadın tacizleri varken benim etek öpmem konuşuluyor. O bir mizansendi, konseptin parçası. Ayrıca eşimin eteğini de öperim ayağına da öperim, bundan kime ne. Maalesef vizyonsuz insanlar bunu ciddiye alıp konuştular."

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