'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!'
28 Nisan’da Murat Evler ile evlenecek oyuncuİpek Tanrıyar, dün bir otelde arkadaşları ve ailesiyle gelin hamamı yaptı. Kahvaltıyla başlayan hamam sefasında zenne oryantal şov yaparken, DJ eşliğinde göbekler atıldı.
Tanrıyar, geçtiğimiz günlerde yapılan kına gecesinde müstakbel eşinin giydiği kaftanının eteğini öptüğü için gelen tepkilere şu yanıtı verdi:
“Ülkede çocuk tecavüzleri, kadın tacizleri varken benim etek öpmem konuşuluyor. O bir mizansendi, konseptin parçası. Ayrıca eşimin eteğini de öperim ayağına da öperim, bundan kime ne. Maalesef vizyonsuz insanlar bunu ciddiye alıp konuştular."
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.