Ünlü şefin sır ölümüyle ilgili şoke eden iddia!

ABD'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain'in (61) program çekimleri için gittiği Fransa Colmar’daki bir otel odasında intihar etmesinin ardında sevgilisi Asia Argento'nun ihaneti olduğu iddia edildi.
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