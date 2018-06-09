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    Ünlü şefin sır ölümüyle ilgili şoke eden iddia!

    ABD'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain'in (61) program çekimleri için gittiği Fransa Colmar’daki bir otel odasında intihar etmesinin ardında sevgilisi Asia Argento'nun ihaneti olduğu iddia edildi.

    Hürriyet Haber
    09.06.2018 - 12:00 | Son Güncelleme:
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    Ünlü şefin sır ölümüyle ilgili şoke eden iddiaNext

    "Gastronomi dünyasının kötü çocuğu" olarak bilinen ünlü şef Anthony Bourdain'in yakın arkadaşı Fransız şef Eric Ripert tarafından bir otel odasında ölü bulunmasının yankıları sürüyor.

    Etiketler: Ölüm
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