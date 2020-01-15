Ünlü şarkıcının oğlu kendine öyle bir meslek seçti ki!
Gösteri dünyasının ünlülerinin çocuklarının da anne ve baba mesleğini seçmesi sık rastlanan bir durum. Ama bazen müzik, sinema ve tiyatro dünyasına damga vuran ünlülerin çocukları kendilerinden çok farklı alanlarda kariyer yapmak istiyor. Bunun son örneklerinden biri de geçtiğimiz günlerde yaşandı.
AP
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Amerikalı gitarist, şarkı sözü yazarı ve şarkıcı Bruce Springsteen, dün hayatının en mutlu ve heyecanlı günlerinden birini yaşadı. Dünyanın en çok kazanan müzisyenlerinden biri olan ve 500 milyon dolarlık bir serveti elinde tutan Springsteen'in oğlu Sam itfaiyeci oldu.
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70 yaşındaki Springsteen ve 66 yaşındaki eşi Patti, eğitimini tamamlayıp itfaiyeci olan oğulları Sam'in yemin törenine katıldı. Duygusallaştıkları görülen Bruce Springsteen ve eşi Patti Scialfa tören boyunca gözyaşlarına zor hakim oldu. Springsteen, törenin sonunda oğluna uzun uzun sarıldı.
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New Jersey itfaiyesine katılan 26 yaşındaki Sam Springsteen'in da heyecanlı ve mutlu olduğu görüldü.
1991 yılında evlenen Springsteen çiftinin, 29 yaşında Evan adında bir oğlu ve 28 yaşında Jessica adında bir kez kız çocukları bulunuyor.Sam Springsteen törende son derece mutlu ve heyecanlıydı.
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Bruce Springsteen'in oğlu itfaiye teşkilatına katılıp babasından çok farklı bir alanda kariyer yapmaya karar verdi. Peki diğer bazı ünlülerin çocuklarının hangi dallarda eğitim gördüğünü biliyor musunuz?
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Arka Sokaklar'ın Komiser Mesut'u Şevket Çoruh'un, oyuncu Günay Karacaoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Güleney, Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu. Şevket Çoruh bu fotoğrafı 'Mezun olduk' notu ile Instagram'da paylaştı...
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Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı, okuduğu ortaokuldan mezun oldu. Ilıcalı bu büyük mutluluğun Instagram sayfasında paylaştığı bu pozla duyurdu. Ilıcalı "Canım kızım büyümüş de mezun olmuş" mesajıyla birlikte bu fotoğrafı paylaştı.
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Ünlü sanatçı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı liseden mezun oldu. Nilüfer o dönemde mutluluğunu Instagram'da "Ayse Nazlı benim biricik kızım. Bu sene mezun oluyor, seneye üniversite öğrencisi olacak. Zaman ne çabuk geçti. Ben hep çabuk büyüsün istedim. Bu günleri görebilmek, bu mutlulukları tadabilmek için... Daha çok yolumuz var. Allah sağlık verirse bu yolda hep yanında olabilmek en büyük isteğim..." notuyla paylaşmıştı. Ayşe Nazlı yüksek öğrenimini Londra'da sürdürüyor.
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Ünlü DJ Suat Ateşdağlı, oğlunun Roma La Sapienza Üniversitesi’nde tıp eğitimi için burs kazanmasını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Çektirdikleri bu pozu sosyal medyada paylaşan Ateşdağlı, fotoğrafın altına da, “Bizlere yaşattığın gurur içinteşekkür ediyoruz. Allah yardımcın olsun” notunu düştü.
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Sinan Engin'in kızı Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Engin, mezuniyet fotoğrafını 'Güzel kızım mezun oldu, yolun açık olsun' notu ile paylaştı.
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Türkücü Ceylan’ın ilk eşi Erhan Bozkurt’tan olan 25 yaşındaki kızı Melodi, Samsun’da bulunan 19 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu.
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Kızını kucaklayan Ceylan fotoğrafını Instagram’dan “Sen hâlâ benim küçük kızımsın” notuyla paylaşıp duygularını böyle dile getirmişti:
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" Şimdi ise farklı bir duygudayım, kızım üniversiteden mezun oldu.Sanki onun yerine ben yaşadım o duyguyu.. Gerçi anne karnından bir paylaşımımız var belki ondandır bu ortak sevinç ve hüzünler.. Canım kızım; dilerim hep mutlu olursun. Her günün böyle tatlı telaşlarla geçer. Üzüntüsü az sevinci bol yarınlar diliyorum sana.. Ben senden razıyım Allah'ım da senden razı olsun, gurur duyuyorum seninle..."
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, liseyi bitirdi. Genç kız, Ulus Özel MEF Koleji’nden mezun oldu.
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Mezuniyet töreni okulun Ulus’taki yerleşkesinde yapıldı. Kaya Çilingiroğlu mutluluğunu ‘Kızım mezun oldu, gururluyum’ notuyla sosyal medyadan paylaştı.
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Üniversite eğitimi için Londra'ya giden Zehra, okulu yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü.
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Neriman Derya Şensoy, ünlü bir oyuncu anne- babanın, Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un küçük kızı.
1990'da dünyaya gelen Derya Şensoy, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni bitirdi.
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Ekranın yeni nesil ünlüleriyle yakın arkadaş olan Derya Şensoy, ABD'nin New York kentinde illüstrasyon üzerine eğitim gördü.Şensoy yolculuk hazırlığının kendisini nasıl zorladığını da şöyle anlatmıştı:
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"Uyanırsam bugün de biter korkusuyla, 7'den beri yatakta dönüyorum. Ama kabullenmek, yataktan çıkmak ve bavul yapmak lazım."
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Müjgan Ferhan Şensoy ise Derya'nın ablası. 1989'da dünyaya geldi. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra o da eğitimi New York'ta sürdürdü.
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Babasıyla aynı adı paylaşan Ferhan Şensoy, New York Üniversitesi Sinema TV bölümünü bitirdi. Küçükken babasıyla birlikte tiyatro deneyimi de yaşadı.
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Mert Baykal, Ferhan ve Derya'nın ağabeyleri. Derya Baykal'ın önceki evliliğinden olan Mert Baykal, Bilgi Üniversitesi Sinema -TV Bölümü'nde 1 yıl okuduktan sonra ABD'de George Mason Üniversitesi Sinema TV Bölümü'nü bitirdi.
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Halen Bahçeşehir Üniversitesi Sinema -TV bölümünde master yapıyor.
Yönetmenliğini üstlendiği Pardon adlı filmle tanınan Mert Baykal'ın Zihin Açıklığı adlı bir film şirketi var.
Reklam filmleri çeken Baykal yeni sinema filmi projeleri üzerinde de çalışıyor.
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Ünlü futbol adamı Fatih Terim'in küçük kızı Buse, son dönemde hazırladığı moda bloğuyla gündeme geliyor sık sık.
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Terim, ABD'nin New York kentinde moda tasarımı üzerine eğitim gördü. Sonra da kariyerini Türkiye'de sürdürmek için İstanbul'a geldi.
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Buse Terim'in bir de kendisinden iki yaş büyük bir ablası var.
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Merve Terim de eğitimini yurt dışında tamamladı.Duke Üniversitesi'nin Psikoloji Bölümü mezunu.
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Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil de siyaset konusunda eğitim gördü. Kısa bir süre önce anne olan Erbil, Bilkent Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’sinden mezun oldu.
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Özgür adında bir ikizi olan Barış Üregül, Bilkent Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okudu. Bir süre Turkcell ve Digiturk'te çalıştı.
Ardından ABD'ye gidip yüksek lisans yaptı.
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Sİbel Can'ın Hakan Ural ile olan evliliğinden olan oğlu Engincan Ural da liseyi bitirdikten sonra üniversite okumak için ABD'ye gitti.
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Babası Hakan Ural, oğlunun ABD'ye gideceğini düşündükçe içinin parçalandığını söylemişti. Ama ardından da "Onun geleceği için bu gerekli" diye eklemişti.
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Can'ın Ural ile olan evliliğinden doğan kızı Melisa da yurtdışında okuyor.
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Melisa, babasının anlattığına göre Londra'da ve bir İngiliz ailenin yanında kalıyor.
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Başlarda zorluk çeken Melisa, daha sonra ortama uyum sağlamış.
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Murat Cüreklibaur, usta aktör Cüneyt Arkın'ın büyük oğlu. Yıllar önce henüz küçükken babasıyla birlikte Vatandaş Rıza adlı film için kamera karşısına geçti. Ama sonra oyunculukla hiç ilgilenmedi.
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Murat Cüreklibatur, işletme enformatiği okuduktan sonra yüksek lisansını da yazılım sistemleri üzerine yaptı.
Arkın Design isimli bir yazılım şirketi kurdu. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Londra’da sakin bir hayat sürerken babasının izinden gtimeye karar verdi.
Pis Yedili adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.
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Kaan Cüreklibatur da Arkın'ın küçük oğlu.
Bilgi Üniversitesi İletişim bölümünü bitirdi.
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Askerden döndükten sonra bbasıyla birlikke çalıştığı Babacan adlı programda kamera kullanmasını, röportaj yapmasını öğrendi. Daha sonra büyük bir yayın grubunun Yazı İşleri bölümünde çalıştı.
Sonra grafik tasarım kursuna devam etti.
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Arkın, yıllar önce oğulları Murat ve Kaan ile.
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Ünlü şarkıcı Muazzez Abacı'nın tek kızı Saba yurtdışında yaşıyor. Tıp eğitimi gören Saba Anderson, ABD'de doktor.
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Oyuncu Selen Görgüzel kızı İlknaz Görgüzel'i üniversiteye yazdırdı. Ankara Bilkent İç Mimarlık bölümünü kazanan kızını tebrik eden Görgüzel sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafın altına şunları yazdı.
Daha dün gibiydi elinden tutup anaokuluna götürdüğüm günler... Ne çabuk büyüdün sen, Nazom... Mutluluğumu tarif edecek sevincimi anlatacak kelime bulamıyorum küçük kızım büyüdü de üniversiteli oldu bugün. Artık Ankara Bilkent İç Mimarlık öğrencisi evladım. Şükürüm mutluluğum umudum İlknaz’ım yolun bahtın açık olsun annem...
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Gülşah-Ender Alkoçlar'ın küçük kızı, Aslışah Alkoçlar öğrenim gördüğü Londra, King's College İşletme bölümünden mezun oldu.
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Diploma törenine anneannesi Hülya Koçyiğit, dedesi Selim Soydan da torunlarını yalnız bırakmadı. Aslışah'ın mutluluğunu fotoğraflayan annesi Gülşah Alkoçlar bu kareyi ınstagram'da 'Gururumuz' notuyla paylaştı.
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Ceren Olcay, ünlü yıldız Zuhal Olcay'ın Zafer Olcay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı.
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"Annesinin soyadından yararlanıyor" denilmesinden çekindiği için edebiyat okudu.
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Gece Gündüz adlı dizide oynadı. Ama asıl işi tango eğitmenliği.
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Ekin Akgök, Hatice Aslan ile Hakkı Ergök'ün oğlu.
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Bir elektronik müzik grubu var. Bir dönem ekranda müzik programı sunuculuğu da yaptı.
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Hira Tekindor ise Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor'un oğlu.
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Hira, Londra'da film yönetmenliği eğitimi görüyor.
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Yaşadığı zor koşullar yüzünden genç yaşta ekmek parası peşine düşen ve eğitim görme imkanı bulamayan İbrahim Tatlıses "Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik" sözleriyle hafızalara kazınmıştı. Yıllar sonra Oxford değil belki ama Tatlıses'in en büyük hayalini oğlu İdo gerçekleştirdi.
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Babası gibi müzik alanında kariyer yapmaya karar veren İdo, dünya çapında ünlü müzisyenleri yetiştiren ABD'deki Berklee College of Music'in sınavını kazandı ve bu okula kayıt yaptırdı.
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İdo bu ünlü okulda düzenleme ve yapımcılık konusunda eğitim gördü.
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Bodrum’daki Club Flipper’ın sahibi turizmci Ahmet Bayer ile Sinem Yıldırım’ın kızı Lara Bayer, eğitimde büyük bir başarıya imza attı.
Gökhan KİMSESİZCAN
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inem Yıldırım’ın 2009’da boşandığı Bodrum’daki Club Flipper’ın sahibi turizmci Ahmet Bayer’den olan büyük kızı Lara Bayer MEF International Lisesi’ni bitirip üniversiteli oldu. Boşanmalarına rağmen çocuklarıyla sık sık bir araya gelen eski eşler, mezuniyet töreninde Lara Bayer’in başarısını birlikte kutladı. Dünya IB ortalamasının 10 puan üstünde bir puan alarak, büyük bir başarıya imza atan Bayer, dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesinden biri olan Leeds Üniversitesi’ni kazandı. Bayer, İngiltere’de Uluslararası İletişim okudu.
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Burçin Orhon ile Süheyl Uygur'un kızları Zeynep Lara liseden mezun oldu.
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Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan Zeynep mezuniyet töreninde kep attı.
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Anne Burçin Orhon, 17 Haziran'daki törenin fotoğraflarını facebook sayfasında paylaştı ve altına "Lara mezuniyet... Çok mutluyum"