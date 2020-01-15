Ünlü şarkıcının oğlu kendine öyle bir meslek seçti ki!

" Şimdi ise farklı bir duygudayım, kızım üniversiteden mezun oldu.Sanki onun yerine ben yaşadım o duyguyu.. Gerçi anne karnından bir paylaşımımız var belki ondandır bu ortak sevinç ve hüzünler.. Canım kızım; dilerim hep mutlu olursun. Her günün böyle tatlı telaşlarla geçer. Üzüntüsü az sevinci bol yarınlar diliyorum sana.. Ben senden razıyım Allah'ım da senden razı olsun, gurur duyuyorum seninle..."