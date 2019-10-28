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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
28 Ekim 2019 - 13:00,

Hayatımın anlamı Can'ım

Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar çiftinin oğlu Can her geçen gün giderek büyüyor.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, 2015 yılında evlendi. Çift, kısa süre sonra Can adını verdikleri bir erkek bebeğe sahip oldu.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

2

İki yıl önce dünyaya gelen Can, ise her geçen gün giderek büyüyor. Anne ve babasının aşkını perçinleyen Can'ın son hali Hatice Şendil tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

3

Şendil, oğluyla çekilen pozunu "Hayatımın anlamı Can’ım" notuyla paylaştı. Şendil'in paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

4

Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin bu zaman kadar hiç görmediğiniz çocukları...

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

5

Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin bu zaman kadar hiç görmediğiniz çocukları...

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

6

Şarkıcı Songül Karlı oğlu Efe Furkan Gümüş ve arkadaşı Çiğdem Çalışkanoğlu ile önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı objektiflere takıldı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

7

Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren Karlı, “Oğlumla alışverişe çıktık. Efe artık küçük çocuk değil. Kocam bir adam oldu. Artık her yere Efe’ye gidiyorum” dedi.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

8

Arzu Yanardağ, kızı Alara Maya Serter ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’da paylaştı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

9

Ünlü oyuncunun “Ve sen... Gülüşü aydınlık kokan, yüreğime umut dolduran mucizem. Nasıl seviyorum seni, kelimelerle anlatamam” notuyla paylaştığı kare, 14 yaşındaki Alara Maya’nın annesinin neredeyse kopyası olduğunu gözler önüne serdi.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

10

İkilinin fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü...

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

11

Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı’nın 19. doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

12

Ünlü sanatçı duygu dolu mesajında şunları söyledi: “Canım kızım bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun ve benim kızım oldun. Benim umudum hayalim can yoldaşım ve yaşama sevincim. Upuzun bir hayatın olsun. Hep güzellikler iyilikler dolsun hayatına. Seni çooook seviyorum.”

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

13

Bu ünlüyü muhtemelen tanıdınız. Çok genç yaşta anne olan bu ünlü yıllar geçse de çok da fazla değişmedi.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

14

Çiçek Dilligil, oğlu bebekken çekilen bu pozunu "Gerçekten birlikte büyümüşüz" notuyla paylaştı. Bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

15

Ünlü oyuncu oğlunun doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Cem Davran, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla oğlu Hürcan'ın yeni yaşını kutladı. Davran, Yirmi altı yıl önce bugün ilk kez baba olmuştum. Birlikte büyüdük sahiden. Her şeyi ondan öğrendik, galiba çoğu zaman hâlâ öyle yapıyoruz. Özgürlüğüne koş ilk gözağrım, sevdayla koş, aşkla koş" notuyla oğluna olan duygularını dile getirdi.

FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM

16

Cem ve Hilal Davran'ın Hürcan ve Ali adında iki oğlu bulunuyor.

FOTOĞRAFLAR:INSTAGRAM

17

Emine Ün zaman zaman Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile çektiği pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

18

Ün, bu pozunu da "Nazar değmesin kurabiyeme" notuyla paylaşmıştı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

19

Ayşe Kökçü oğluyla birlikte.

Fotoğraflar: Instagram

20

Betül-Cüneyt Arkın ve oğulları Murat, 43 yıl önce çektirdikleri fotoğrafı bugüne taşıdı, objektife aynı pozu verdi. Murat Arkın, o kareyi Instagram’da paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram

21

Yazlık hatırası

Murat Arkın, 43 yıl önce Silivri’deki yazlıklarında çekilmiş olan bir aile fotoğrafını bugüne uyarladı. Betül-Cüneyt Arkın çifti ve oğulları Murat, yine aynı yerde objektife poz verdi.

Fotoğraflar: Instagram

22

Eskimeyen anılar

Bir yanında annesi Betül Arkın, bir yanında babası Cüneyt Arkın’la objektif karşısına geçerek 43 yıllık anıyı tazeleyen Murat Arkın, fotoğrafı Instagram’a şu notla yükledi: “Eski ama eskimeyen şarkıları dinleyerek uyandım bugün.”

Fotoğraflar: Instagram

23

Tamer Levent, eşi ve kızları.

Fotoğraflar: Instagram

24

Selçuk Yöntem ve kızı Iraz

Fotoğraflar: Instagram

25

Uğur Yücel ile oğlu Can

Fotoğraflar: Instagram

26

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin ve kızı Çağ Çalışkur.

Fotoğraflar: Instagram

27

Hakan Yılmaz ile çocukları Yağmur ve Deniz

Fotoğraflar: Instagram

28

Uraz Kaygılaroğlu kızı ile

Fotoğraflar: Instagram

29

Şevket Çoruh ve eski eşi Günay Karaca'nın Gülenay adında bir kızı var.

Fotoğraflar: Instagram

30

İlker İnanoğlu ve oğlu Berker

Fotoğraflar: Instagram

31

Türkan Şoray ile kızı Yağmur

Fotoğraflar: Instagram

32

Pınar Aylin ile kızı Maya.

Fotoğraflar: Instagram

33

Bir dönemin ünlü şarkıcısı Güllü ile çocukları Tuyan Ülkem ile Tuğberk Yavuz.

Fotoğraflar: Instagram

34

Gürkan Uygur ile çocukları.

Fotoğraflar: Instagram

35

Mustafa Uğurlu ve oğlu Yunus.

Fotoğraflar: Instagram

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