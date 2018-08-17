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Ünlü şarkıcıdan Türkiye mesajı

Konser için Türkiye'ye gelen 23 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa Antalya'da bir gün tatil yaptı. Lipa, bu anlara ait fotoğraflarını, "Misafirperverliğiniz, lezzetli yemekleriniz, güzel gün batımlarınız ve unutulmaz bir şovunuz için geri döneceğiz" notuyla paylaştı.

Namık Kemal KILINÇ (DHA)
17.08.2018 - 16:02 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcıdan Türkiye mesajıNext

Regnum Live in Concert' serisinde, Goran Bregoviç, Rita Ora ve Tom Jones gibi dünyaca ünlü isimlerden sonra 14 Ağustos'ta konser veren Dua Lipa, Belek'te bir gün tatil yaptı.

Etiketler: mesaj

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