Ünlü şarkıcıdan Türkiye mesajı

Konser için Türkiye'ye gelen 23 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua LipaAntalya'da bir gün tatil yaptı. Lipa, bu anlara ait fotoğraflarını, "Misafirperverliğiniz, lezzetli yemekleriniz, güzel gün batımlarınız ve unutulmaz bir şovunuz için geri döneceğiz" notuyla paylaştı.
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