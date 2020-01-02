Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Rita Ora ile annesi 'güverte pozu'nda birbirlerine rakip oldular
ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ile annesi yatÄ±n gÃ¼vertesinde aynÄ± pozu verdi sosyal medyada olay oldu.
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Ailece Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± tatilde her ikisi de aynÄ± yerde benzer pozlar verdiler: Hem annesi hem de kÄ±zÄ± sosyal medyada beÄŸeni yaÄŸmuruna tutuldu.
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Â ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Rita Ora'nÄ±n 55 yaÅŸÄ±ndaki annesi Vera Ora (SaatÃ§ihu) bir sÃ¼re Ã¶nce kelimenin tam anlamÄ±yla bir sosyal medya fenomenine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.
ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi Vera Ora, yatÄ±n gÃ¼vertesinde Ã§ekilen bu pozunu sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
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Yeni yÄ±lÄ± St. Barths adasÄ±nda karÅŸÄ±layan Rita Ora ve ailesi orada geÃ§irdikleri tatilde Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da sosyal medyada paylaÅŸtÄ±. Hatta anne ile kÄ±z yatÄ±n gÃ¼vertesinde Ã§ekip paylaÅŸtÄ±klarÄ± pozlarÄ±yla Instagram'da rekabete giriÅŸti.
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ArdÄ±ndan Rita Ora da yine yat gÃ¼vertesinde Ã§ekilen Ã§ok benzer bir baÅŸka poza sosyal medya sayfasÄ±nda yer verdi Her ikisinin benzer pozlarÄ±na da beÄŸeni yaÄŸdÄ±.
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29 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±yla dÃ¼nya genÃ§liÄŸini kasÄ±p kavururken annesi de hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir Instagram fenomenine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Hatta sosyal medyada 62 bin takipÃ§isiyle kÄ±zÄ±nÄ±n da rakibi haline geldi.
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Rita Ora'nÄ±n 54 yaÅŸÄ±ndaki annesi Vera SahatÃ§iu ya da artÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± adÄ±yla Vera Ora, Yunanistan tatilinde paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± pozlarla gÃ¼ndem oldu.
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KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce gÃ¶ÄŸÃ¼s kanserini yenen Vera Ora, ailesiyle birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yeni yÄ±l tatilini bitirdi. Bir pskiyatr olan Vera Ora'nÄ±n tatilde Ã§ektirip paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± pozlarÄ±yla takipÃ§ileri tarafÄ±ndan beÄŸeni yaÄŸmuruna tutuldu.
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Rita Ora'nÄ±n hayranlarÄ± da Vera Ora'ya "KÄ±zÄ±nÄ±n tek rakibi sensin" diye gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildiriyor.
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Annesi Vera, Rita Ora'nÄ±n kariyerindeki en Ã¶nemli destekÃ§ilerinden biri. Aile, 1991 yÄ±lÄ±nda, iÅŸ savaÅŸ nedeniyle memleketleri olan PriÅŸtine'den kaÃ§Ä±p Londra'ya taÅŸÄ±ndÄ±. O sÄ±rada Rita Ora, bir yaÅŸÄ±ndaydÄ±.
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PaylaÅŸÄ±mlarÄ±yla bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken Vera Ora ve kocasÄ± Besnik'in Ã¼nlÃ¼ kÄ±zlarÄ± Rita'dan baÅŸka iki Ã§ocuklarÄ± daha var.