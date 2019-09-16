Ünlü şarkıcı ilk kez açıkladı: Beni evine çağırıp dövmeye çalıştı
Bir süre önce Müslüman olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı geçmişte yaşadığı ve etkisinden uzun süre kurtulamadığı bir olayı anlattı. Artık hayatta olmayan meslektaşı Prince'in kendisini evine çağırıp, dövmeye çalıştığını ileri sürdü.
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