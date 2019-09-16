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Ünlü şarkıcı ilk kez açıkladı: Beni evine çağırıp dövmeye çalıştı

 Bir süre önce Müslüman olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı geçmişte yaşadığı ve etkisinden uzun süre kurtulamadığı bir olayı anlattı. Artık hayatta olmayan  meslektaşı Prince'in kendisini evine çağırıp, dövmeye çalıştığını ileri sürdü.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Hürriyet Haber
16.09.2019 - 13:47 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı ilk kez açıkladı: Beni evine çağırıp dövmeye çalıştıNext

1980'li yıllarda Nothing Compares 2U adlı şarkısıyla zirveye çıkan Sinead O'Connor, Piers Morgan ve Susanna Reid'ın suduğu Good Morning America (Günaydın Amerika) adlı programa konuk oldu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Etiketler: sinead o'connor , Shuhada Sadaqat , Prince Rogers Nelson

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