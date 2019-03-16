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Haberler >Kelebek >Keyif>Ünlü şarkıcı hakkında şok iddia: Aslında öldü, yerine dublörü geçti!

Ünlü şarkıcı hakkında şok iddia: Aslında öldü, yerine dublörü geçti!

Bir döneme şarkılarıyla ve özel hayatıyla damga vurduktan sonra spot ışıklarından çekilen ünlü şarkıcıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı: Bu görüşü savunanlara göre ünlü şarkıcı 15 yıl önce öldü, bugün o olduğu iddia edilen kişi ise dublörü.

DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, BACKGRID USA 

Hürriyet Haber
16.03.2019 - 12:03 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı hakkında şok iddia: Aslında öldü, yerine dublörü geçtiNext

Gösteri dünyasının ünlüleri hakkında ortaya atılan ve şaşırtıcı şekilde kendine geniş bir inanan kitlesi de bulan şehir efsanelerine bir yenisi daha eklendi.br>
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, BACKGRID USA

Etiketler: avril lavigne , müzisyen

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