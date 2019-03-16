Ünlü şarkıcı hakkında şok iddia: Aslında öldü, yerine dublörü geçti!
Bir döneme şarkılarıyla ve özel hayatıyla damga vurduktan sonra spot ışıklarından çekilen ünlü şarkıcıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı: Bu görüşü savunanlara göre ünlü şarkıcı 15 yıl önce öldü, bugün o olduğu iddia edilen kişi ise dublörü.
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