Ünlü şarkıcı aylar sonra itiraf etti: Rahmimden 6 tane tümör çıkarıldı
Genç şarkıcı geçen yılın son ayında geçirdiği ciddi operasyon hakkında ilk kez açıklama yaptı. Geçirdiği operasyon sonrasında çeşitli büyüklüklerdeki altı adet tümörden kurtulduğunu sosyal medya sayfasından duyurdu.
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