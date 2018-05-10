Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Ünlü şarkıcı aylar sonra itiraf etti: Rahmimden 6 tane tümör çıkarıldı

Ünlü şarkıcı aylar sonra itiraf etti: Rahmimden 6 tane tümör çıkarıldı

Genç şarkıcı geçen yılın son ayında geçirdiği ciddi operasyon hakkında ilk kez açıklama yaptı. Geçirdiği operasyon sonrasında çeşitli büyüklüklerdeki altı adet tümörden kurtulduğunu sosyal medya sayfasından duyurdu.

Hürriyet Haber
10.05.2018 - 12:41 | Son Güncelleme:
1 / 5
Ünlü şarkıcı aylar sonra itiraf etti: Rahmimden 6 tane tümör çıkarıldıNext

FKA Twigs adıyla tanınan ve gerçek adı Tahliah Debrett Barnett olan 30 yaşındaki şarkıcı, Instagram sayfasında direk dansı yaparken çekilen bir videosunu paylaştı ve yaşadıklarını satırlara döktü.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: fka twigs , tümör , rahim

En Yeni Kelebek Galeriler

Ünlü şarkıcı aylar sonra itiraf etti: Rahmimden 6 tane tümör çıkarıldı

Ünlü şarkıcı aylar sonra itiraf etti: Rahmimden 6 tane tümör çıkarıldı

Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstün'ün aşkı belgelendi

Deniz Çakır ile Güvenç Dağüstün'ün aşkı belgelendi

Kırmızı halıda olaylar, olaylar

Kırmızı halıda olaylar, olaylar

İşte Demir bebek! Ünlü çiftin büyük mutluluğu

İşte Demir bebek! Ünlü çiftin büyük mutluluğu

Sürpriz kutlama 'Mutlu ol Aslı'

Sürpriz kutlama 'Mutlu ol Aslı'

Bebek göründü

Bebek göründü

Törende şıklık yarışı

Törende şıklık yarışı

Bizim devrimiz geçmez çocuklar

Bizim devrimiz geçmez çocuklar

Sorup durmayın lütfen, akraba değiliz

Sorup durmayın lütfen, akraba değiliz

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri