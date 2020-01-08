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Haber GiriÅŸ: 08 Ocak 2020 - 09:52, /

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± 20 kilo daha hafif!

KÄ±vrÄ±mlÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± boÅŸandÄ± ve ardÄ±ndan 20 kilo zayÄ±fladÄ±.

BACKGRID UK

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MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Adele, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtmaya devam ediyor. 31 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk annesi Adele, yeni yÄ±la Karayip adalarÄ±ndan Anguilla'da girdi. ÅžarkÄ±cÄ±ya aralarÄ±nda One Direction grubuyla Ã¼nlenen Harry Styles'Ä±n da bulunduÄŸu bir grup arkadaÅŸÄ± eÅŸlik etti.

BACKGRID UKÂ

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ÅžÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ± tÄ±rmanÄ±rken kÄ±vrÄ±mlÄ± bedeniyle tanÄ±nan Adele'in geÃ§irdiÄŸi deÄŸiÅŸim de bu tatilde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nda iyice gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. Siyah Ã¼zerinde beyaz kalp desenleri olan bir elbise giyen Adele, kelimenin tam anlamÄ±yla tanÄ±nmaz hale geldi.

BACKGRID UKÂ 

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Simon Konecki ile 2016'da baÅŸlayan evliliÄŸini geÃ§en yÄ±l sona erdiren Adele, boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan hÄ±zla kilo kaybetmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ÅŸu ana kadar 20 kilo zayÄ±fladÄ±. Bu durum bazÄ± hayranlarÄ±nÄ± Adele'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± konusunda endiÅŸelendirse de Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± kumsalda gayet mutlu ve saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

BACKGRID UK

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Adele'in kilo vermesinin sÄ±rrÄ±yla ilgili birÃ§ok iddia da basÄ±nda dolaÅŸÄ±yor. Bunlardan biri de "beden bÃ¼yÃ¼cÃ¼sÃ¼' olarak tanÄ±nan BrezilyalÄ± kiÅŸisel eÄŸitmen Camila Goodis'den geldi. BirÃ§ok Ã¼nlÃ¼nÃ¼n kiÅŸisel antrenÃ¶rÃ¼ ve beslenme koÃ§u olan Goodis, Adale'in yÃ¼zde 80 oranÄ±nda diyet yaparak zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, egzersize Ã§ok zaman ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

BACKGRID UKÂ

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Goodis, Adele ile Robbie Wililams'Ä±n eÅŸi Ayda Field aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. DÃ¼zenli olarak birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Field'Ä±n evinde Adele ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Camila Goodis "Adele ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±m. Ama o dÃ¶nemde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadarÄ±yla egzersiz yapmayÄ± pek sevmiyor. Bana gÃ¶re zayÄ±flamasÄ±nÄ±n ardÄ±nda yÃ¼zde 90 uyguladÄ±ÄŸÄ± diyet var" diye konuÅŸtu.Â 

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Bir baÅŸka iddiaya gÃ¶re de Adele, "fitnes gurusu" olarak tanÄ±nan Joe Wicks ve egzersiz antrenÃ¶rÃ¼ Dalton Wong ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Adele geÃ§tiÄŸimiz aylarda yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Eskiden aÄŸlardÄ±m, ÅŸimdi terliyorum" diyerek kilo vermek iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abayÄ± ifade etmiÅŸti.Â 

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Adele, aralarÄ±nda Brit ve Grammy'nin de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Ã¶dÃ¼lÃ¼n sahibi. Â 

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