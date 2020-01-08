Goodis, Adele ile Robbie Wililams'Ä±n eÅŸi Ayda Field aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. DÃ¼zenli olarak birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Field'Ä±n evinde Adele ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Camila Goodis "Adele ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±m. Ama o dÃ¶nemde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadarÄ±yla egzersiz yapmayÄ± pek sevmiyor. Bana gÃ¶re zayÄ±flamasÄ±nÄ±n ardÄ±nda yÃ¼zde 90 uyguladÄ±ÄŸÄ± diyet var" diye konuÅŸtu.Â



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