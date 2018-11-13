Ünlü sanatçı şimdi pazar tezgahı başında

1970’lİ yılların ünlü sanatçısı Serpil Örümcer, şimdilerde Avcılar’da bir pazar tezgahında çalışarak hayatını devam ettiriyor. Sanat dünyasının vefasız olduğunu söyleyen Örümcer, sanatçı dostlarına sitem etti.
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