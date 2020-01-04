Ünlü oyuncuyu böyle çıkardılar: Ailesiyle balık yemeğe gitmişti

Bebek'te bir balıkçıda yemek yiyen aile daha sonra lüks bir tekneye binerek Boğaz'a açıldı. Douglas, ailesiyle yemek yediği restoranın denize açılan kapısından tekneye böyle geçti.
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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Michael Douglas - Catherine Zeta-Jones çiftinin İstanbul turu devam ediyor. Ünlü çift, yatla Boğaz gezintisi yaptı.
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Evliliklerinin 20’nci yılını kutlamak için çıktıkları dünya turu kapsamında çocuklarıyla birlikte dün İstanbul’a gelen Michael Douglas - Catherine Zeta-Jones, bu sabah şehirde gezintiye çıktılar.
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İlk olarak Balat’a giden ve buradaki tarihi yapıları inceleyen çift daha sonra bir şekerciyi ziyaret etti. Catherine Zeta-Jones’un, babasının eskiden şekercilik yapması nedeniyle Balat’taki şekerciyi görmek istediği öğrenildi.
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Balat’taki gezilerinin ardından Bebek’teki ünlü balıkçıya geçen Douglas çifti, yemeğin ardından bir yatla Boğaz turuna çıktı.
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Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas, günlük rahat kıyafetleri içinde İstanbul'u gezdi.
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Hollywood yıldızları Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, evliliklerinin 20’nci yılını dünya turu yaparak kutluyor. Önce Afrika’yı gezen çift, dün çocuklarıyla beraber İstanbul’a geldi. İki oyuncu, 8 Ocak’a kadar şehrin tarihi ve turistik yerlerini keşfedecek.
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Oscar ödüllü oyuncular Catherine Zeta-Jones (50) ve Michael Douglas (75), evliliklerinin 20’nci yılını kutlamak için dünya turuna çıktı, ilk durakları da Afrika kıtası oldu. Zimbabwe, Botswana, Mozambik ve Tanzanya’ya giden çift, daha sonra rotalarını Türkiye’ye çevirdi.
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Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, dün akşam saatlerinde çocukları Dylan (19) ve Carys (16) ile İstanbul’a geldi. Havalimanında görüntülenen aile, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldu.
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Catherine Zeta-Jones el işaretleriyle muhabirlere tepki gösterirken, aileyi karşılayan özel koruma ekibi görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Aile, VIP araca binerek 8 Ocak’a kadar konaklayacakları otele geçti. Catherine Zeta-Jones bir röportajında Türkiye’ye birkaç kez geldiğini söylemiş, “Dünyada en sevdiğim yer Kapalıçarşı” demişti. Ünlü yıldız, İstanbul turunda Kapalıçarşı’ya da yer verecek.
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Babası geçmişte şekercilik yapan Catherine Zeta-Jones Balat'ta bir şekerci dükkanını da ziyaret etti.
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Douglas ve Zeta Jones'un iki çocuğu 19 yaşındaki Dylan ve 16 yaşındaki Carys, daha önce bir rehber eşliğinde Sultanahmet'i gezdi.